Com Márcio Araújo na lateral, Chape finaliza preparação para pegar o Palmeiras

Sem vencer há dez jogos e na lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá mais um difícil compromisso pela permanência na Série A: o vice-líder Palmeiras, em pleno Allianz Parque.

Antes do duelo desta quarta-feira, Marquinhos Santos comandou o último treinamento preparatório em Chapecó. A novidade ficou na lateral-direita. Sem Eduardo, lesionado, e Bryan, com um desgaste muscular, o treinador improvisou Márcio Araújo na posição e deve entrar com o meio-campista no setor, assim como na partida contra o Fortaleza.

Já no ataque, Everaldo, suspenso na última rodada, deve retornar ao time titular no lugar de Régis. A dúvida fica com Henrique Almeida. O atacante tem um problema gastrointestinal e não tem presença garantida no duelo.

O provável time do Verdão que entra em campo contra o Palmeiras é: João Ricardo, Márcio Araújo, Douglas, Gum e Bruno Pacheco; Elicarlos, Vini Locatelli e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo.