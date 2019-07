Ceará brinca com fim da invencibilidade do Palmeiras: “Na minha casa mando eu”

Confira este e outros vídeos em

O Ceará usou as redes sociais para celebrar a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado, na Arena Castelão, e brincar com o fim da invencibilidade do time alviverde, que não era derrotado há 33 jogos no Campeonato Brasileiro. O último revés do clube paulista na competição havia sido o 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, em 25 de julho de 2018.

“Vem INVICTquer dizer, vem tranquilo! Na minha casa mando eu. É o #PODERALVINEGRO”, escreveu o Ceará, em sua conta no Twitter.

Além do profissional responsável por controlar o Twitter do Vozão, o atacante Leandro Carvalho comemorou muito o triunfo sobre o líder do Brasileirão. O jogador agradeceu o apoio da torcida, que foi em bom número ao Castelão ajudar o time a sair com os três pontos.

“Primeiro falar do reencontro com a torcida, a torcida nos abraçou, fez a parte deles, fez a festa deles. Dediquei o gol também ao meu irmão, a toda a minha família”, festejou o atleta, em entrevista à TNT.

Aos 24 do segundo tempo, Leandro Carvalho entrou no lugar de Mateus Gonçalves, autor do primeiro gol do Ceará. Dois minutos depois, o atacante encobriu Weverton e ampliou a vantagem da equipe alvinegra em sua primeira ação na partida.

“Foi meu primeiro toque na bola dentro de campo. Só os parabéns também para a torcida. Só agradecer mesmo e comemorar com os meus companheiros”, completou.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 14 pontos e assumiu provisoriamente o 13º lugar do Campeonato Brasileiro, afastando-se da zona de rebaixamento. Pela 12ª rodada do torneio nacional, o time de Enderson Moreira encara o Internacional, no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio.