Ceará anuncia os dois primeiros reforços para a próxima temporada

O Ceará anunciou as duas primeiras contratações para a próxima temporada. Tratam-se do lateral-direito Eduardo, que chega de empréstimo junto à Chapecoense, e do zagueiro Tiago Pagnussat, que pertence ao Lanús, da Argentina, e também foi emprestado ao Vozão.

Eduardo assinou com a equipe alvinegra até o final de 2020. Além da Chapecoense, o jogador de 33 anos acumula passagens por clubes como CRB, Vasco, Joinville, Criciúma, Athletico-PR e Bahia. Em 2019, o lateral-direito registrou 46 partidas disputadas e um gol marcado.

Já Tiago Pagnussat chega por empréstimo de duas temporadas. Natural de São Jorge d’Oeste, no Paraná, o jogador de 29 anos iniciou sua carreira no Caxias-RS. Então, foi vendido ao Atlético/MG e, em seguida, emprestado ao Bahia. Com o bom desempenho apresentado, foi contratado em definitivo pelo Tricolor, pouco antes de ser negociado com o Lanús.