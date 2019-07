Ceará anuncia empréstimo do atacante Felippe Cardoso, do Santos

Na noite desta sexta-feira, o Ceará anunciou em suas redes sociais a contratação por empréstimo do atacante Felippe Cardoso, que pertence ao Santos. O jogador de 21 anos fechou com o Vôzão até o final da temporada e reforçará o elenco cearense na sequência do Campeonato Brasileiro.

O Ceará vinha negociando com o Santos a chegada de Felippe Cardoso há alguns dias, após o jogador recusar investidas do América-MG, Ponte Preta e Vitória, por não se empolgar com a ideia de jogar na Série B do Brasileirão.

Tem cara nova em Porangabuçu! O atacante Felippe Cardoso chega ao Vozão por empréstimo do @SantosFC até o fim da temporada. Seja bem-vindo ao Mais Querido! 👊🏽⚫⚪

— Ceará Sporting Club (@CearaSC) 6 de julho de 2019

Revelado pela Ponte Preta, o atacante disputou 23 partidas e marcou quatro gols pela Macaca. Em 2018, foi contratado pelo Santos por indicação do técnico Cuca. Pelo Peixe, entrou em campo 12 vezes e fez apenas um gol com a camisa alvinegra.

Neste ano, Felippe se recusou a jogar pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e foi afastado. Antes disso, já havia perdido espaço com o técnico Jorge Sampaoli e o ato de indisciplina apenas piorou a situação e acelerou a saída.

Ao site oficial do Ceará, o jogador falou sobre a expectativa perante o novo desafio. “Eu não poderia estar mais animado. O Ceará é um clube já reconhecido no Brasil todo, e todos que passam por aqui falam bem de tudo. Estou muito feliz com o acerto e vou dar meu melhor com essa camisa”, declarou.