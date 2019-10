Ceará anuncia contratação do técnico Adilson Batista

O Ceará anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do técnico Adilson Batista. O treinador chega para ocupar a vaga de Enderson Moreira, demitido nesta semana, e assume o Vozão já na partida contra o Goiás no próximo domingo (6), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante de 51 anos acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, São Paulo, Santos, Corinthians, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco. Ele ainda esteve à frente do Jubilo Iwata, do Japão, entre os anos de 2006 e 2007.

Adilson Batista chega a Fortaleza nesta quinta-feira (3) e já comanda o treino, à tarde, no CT de Porangabuçu. O treinador tem a missão de restabelecer o Ceará no Brasileirão. No momento, o Vovô ocupa a a 15ª posição, com 22 pontos e está sem vencer há oito partidas.