Santos empresta centroavante Rodrigão ao Ceará

O Ceará acertou nesta segunda-feira a chegada de Rodrigão. O centroavante pertence ao Santos ficará emprestado até o fim de 2020.

Rodrigão chegou ao Peixe no final de 2016, depois de se destacar no Campinense, da Paraíba, onde foi artilheiro da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano daquele ano, com nove gols em ambas as competições. Na temporada passada, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba e foi às redes 13 vezes.

RODRIGÃO É DO VOZÃO! O centroavante de 26 anos chega a Porangabuçu para a temporada 2020 do Mais Querido. Acesse https://t.co/SuqZDqApvE para ler o perfil do atleta. Bem-vindo! pic.twitter.com/r2R76WE5Yp — Ceará Sporting Club – #VOZÃO (@CearaSC) December 30, 2019

Esse é o terceiro reforço anunciado pelo Vozão para o ano que vem. Além de Rodrigão, chegaram o lateral-direito Eduardo, emprestado pela Chapecoense, e o zagueiro Tiago Pagnussat, do Bahia, também por empréstimo.