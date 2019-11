Argel Fucks revela sonho ao assumir o comando do Ceará

Depois de levar o CSA a um triunfo marcante diante do Cruzeiro, o técnico Argel Fucks resolveu buscar um novo desafio na reta final do Campeonato Brasileiro. O ex-zagueiro assumiu nesta sexta-feira o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento na competição nacional. Ele falou sobre o que o levou a tomar a decisão.

“É um sonho profissional meu, há muitos anos eu tenho o desejo de trabalhar no Ceará. É um namoro antigo e agora aconteceu. Como não poderia ser diferente, estou muito feliz pela oportunidade e muito motivado para trabalhar”, disse.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, disse que Argel estava no radar da diretoria fazia tempo. “O Argel é um nome que já tinha feito parte da lista de desejos do Ceará em outras ocasiões, mas acabou não acontecendo e agora chegou o momento. A expectativa é que dentro de campo possamos colher resultados porque precisamos disso. Temos confiança e fé no trabalho do Argel, conhecemos o trabalho dele, a dinâmica dele e desejamos muita sorte ao Argel”, explicou o dirigente.

Em 2019, Argel irá comandar o Ceará em somente três partidas do Brasileiro, contra Athletico Paranaense e Corinthians, em casa, e na última rodada contra o Botafogo, fora. O comandante sabe que não poderá fazer mudanças drásticas no time.

“Nosso trabalho é buscar manter o que ficou de bom das outras comissões e implementar nossa filosofia. Temos que ter a ciência de que o jogo mais importante é sempre o próximo e que já fizemos bons jogos que podem ser referências para a continuidade do trabalho”, afirmou o técnico, que já dirigiu o primeiro treino com o elenco.