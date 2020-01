Após não renovar com o Palmeiras, Fernando Prass acerta com o Ceará

Fernando Prass já tem um novo clube. No final da noite desta quarta-feira, o Ceará anunciou a contratação do goleiro de 41 anos para reforçar o seu elenco em 2020.

Depois de não renovar com o Palmeiras na última temporada, Prass estava livre no mercado para buscar um novo clube. Dessa forma, o Vozão não precisou gastar para contar o arqueiro.

FERNANDO PRASS É DO VOZÃO! O gigante goleiro chega ao Ceará para jogar a temporada 2020. Acesse https://t.co/lTXXK87TnO para ler o perfil do atleta. Bem-vindo! pic.twitter.com/M8Kh4WpeIL — Ceará Sporting Club – #VOZÃO (@CearaSC) January 9, 2020

Nos últimos seis anos, Prass defendeu a camisa do Verdão e foi titular na maioria do tempo em que esteve na Academia. Neste período, o goleiro ajudou a conduzir a equipe na conquista da Série B em 2013, até as conquistas da Copa do Brasil em 2015 e dos Brasileiros de 2016 e 2018.

Além do Palmeiras, Fernando Prass tem passagens por Grêmio, Francana/-SP, Vila Nova-GO, UD Leiria-POR e Vasco da Gama, clube em que também teve grande destaque.

Apesar de anunciar a contratação, o Ceará não divulgou a data de apresentação do novo reforço e nem quando ele será integrado com o elenco.