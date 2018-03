Tranquilo em relação a Neymar, Tite explica opção por William José e Talisca

Nesta segunda-feira, o técnico Tite anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos do final deste mês, contra Rússia e Alemanha, pela fase final da preparação para a Copa do Mundo 2018. Além de apresentar os 25 jogadores que estarão à sua disposição, o comandante concedeu coletiva de imprensa, por meio da qual explicou algumas de suas decisões e comentou a respeito do estágio em que se encontra a Amarelinha.

“Quero antecipar uma coisa para vocês (jornalistas). Dentro deste espaço e tempo que nos foi proporcionado, estas são oportunidades aos atletas para que, lá na frente, a gente possa ter uma decisão final”, esclareceu.

Obviamente, Neymar não poderia deixar de ser o principal assunto da entrevista. Em recuperação após passar por uma cirurgia no pé direito, em função de uma fratura no quinto metatarso, o principal jogador da Canarinho não estará presente nos amistosos e só voltará aos trabalhos a cerca de 20 dias do Mundial. Sobre o fato, o técnico se mostrou tranquilo. “Primeiro: foi muito feliz o pai do Neymar em dizer que a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. Não se paga o preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo e em Seleção Brasileira, com a saúde de alguém. Segundo: é sim um jogador diferente, Top 3. Terceiro: uma equipe forte se faz independentemente de nomes, de um astro maior ou de um talento maior”, afirmou.

As novidades ficam por conta das convocações de Anderson Talisca, meia do Besiktas-TUR, e William José, atacante da Real Sociedad-ESP. Ambos estiveram sendo observados por Tite nos últimos meses e já tinham seus nomes especulados para o grupo que jogará os últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo. Agora, têm a chance de mostrar serviço e tentar cavar uma vaga na lista final da seleção para o torneio.

“A lista final será mais para frente. Todos os outros atletas que não foram convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. Mesmo com grandes momentos de alguns atletas, como é o caso de William José e Talisca, que executam e trazem componentes diferentes à equipe, não quer dizer que Giuliano está fora, Lucas Lima está fora, Diego está fora. Não há uma situação definitiva. Há o encaminhamento de alguns que têm estado em alto nível na seleção e nos clubes e uma margem de disputa por estes postos”, apontou o técnico, que elogiou os estilos de jogo dos dois mais novos integrantes da lista.

O Brasil vai primeiro a Moscou, onde enfrenta a anfitriã Rússia, no dia 23 de março, no Estádio Luzhniki. Quatro dias depois, no dia 27, em Berlim, a Canarinho enfrenta a Alemanha, algoz da última Copa e protagonista do maior desastre brasileiro na história torneio: o fatídico 7 a 1, em pleno Mineirão. A estreia verde e amarela no Mundial será no dia 17 de junho, contra a Suíça. Pelo Grupo E, Costa Rica e Sérvia serão os outros adversários da seleção na primeira fase.

