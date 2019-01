Tite revela viagens pela Europa para acompanhar selecionáveis

Presente durante o sorteio dos grupos da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, o técnico da Seleção, Tite, revelou que fará viagens pelo continente europeu durante o final desta semana para acompanhar os jogos das principais equipes do futebol internacional.

A passagem pela Europa será feita com o intuito de observar atletas que podem estar em futuras convocações do Brasil na temporada.

“Tenho certeza de que a comissão técnica já está mergulhando (na preparação da Copa América). Eu e Edu viajaremos no fim de semana para acompanhar jogos de PSG, Barcelona, Real Madrid e Liverpool. Para ter conversa com atletas e profissionais, vamos acelerar todo esse processo”, contou o treinador ao SporTV.

O confronto com a Bolívia abre a 46ª edição da Copa América e será disputado no Morumbi, em 14 de junho, marcando a estreia da Seleção Brasileira na competição continental. Depois, no dia 18 do mesmo mês, o time dirigido por Tite enfrenta a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Peru, na Arena Corinthians, no dia 22, fechando a fase de grupos.

