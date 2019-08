Tite relata papo com Neymar, e comissão vê plena condição de jogo

Tite incluiu o atacante Neymar na lista de convocados da Seleção para os amistosos contra Colômbia e Peru, divulgada na manhã desta sexta-feira. Antes de decidir, o técnico conversou por telefone com o atleta do Paris Saint-Germain (PSG) e a comissão concluiu que ele já está recuperado.

“Falamos sobre três aspectos: qual é o momento dele, como está emocionalmente e a ideia de jogar antes. Ele disse que está feliz e tranquilo. De um atleta com o nível de qualidade do Neymar, eu, como técnico, não vou prescindir”, declarou Tite na sede da CBF.

O atacante do Paris Saint-Germain foi convocado para a última Copa América, mas acabou cortado por lesão sofrida no amistoso contra o Catar. Desde então, Neymar não voltou a disputar uma partida, mas, de acordo com a comissão técnica da Seleção, já pode atuar normalmente.

“Ele vem treinando no PSG desde 15 de julho, só não faz os trabalhos táticos de preparação para os jogos. Mantenho contato constante com o preparador físico pessoal do Neymar e tem plenas condições de jogo”, assegurou o preparador Fabio Mahseredjian.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os amistosos da Seleção Brasileira contra Colômbia (Miami) e Peru (Los Angeles) serão disputados nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. Convocado por Tite, Neymar tem futuro indefinido no Paris Saint-Germain e, possivelmente, deixará o clube francês.

“Quando o atleta vem, falamos sobre o lado técnico, tático e humano, desde que haja abertura. Eticamente, não me sinto à vontade de interferir ou sugerir”, disse Tite, sobre o futuro do atleta. “As pessoas têm autonomia e escolhem seus próprios caminhos. Torço para ele tenha a luz e siga o melhor caminho”, completou.