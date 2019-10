Tite reconhece desempenho abaixo e explica mudanças na Seleção

Pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico da Seleção Brasileira, Tite chegou a uma sequência de três jogos sem vitória. Na manhã desta quinta-feira, em partida disputada em Singapura, a equipe não conseguiu vencer Senegal, e acabou ficando no 1 a 1.

Em entrevista coletiva após o jogo, ainda que tenha enxergado uma melhora no time no segundo tempo, o treinador admitiu que o Brasil esteve abaixo.

“Esteve abaixo do seu padrão técnico, do seu normal competitivo. No segundo tempo, foi melhor e conseguiu trazer nossa ideia mais de bola, de troca de passes, circulação. E depois da profundidade, num plano avançado. Aí ela conseguiu. Mas esteve abaixo, sim”, disse.

O comandante ainda analisou as características das seleções africanas, e citou o jogo contra Camarões, em novembro do ano passado, quando o Brasil teve dificuldades para vencer por 1 a 0.

“Da minha passagem aqui, é a segunda vez que jogamos contra a escola africana, e é a segunda vez que temos dificuldade. Foi assim contra Camarões também. São equipes que procuram contato, trazem compactação, bola aérea forte. E a gente está ainda encontrando a melhor forma de jogar contra as equipes africanas”, afirmou.

Por fim, Tite ainda tentou explicar o motivo das alterações que fez ao longo da partida. Na segunda etapa, Renan Lodi entrou na vaga de Alex Sandro, Matheus Henrique substituiu Arthur, Coutinho deu vaga para Richarlison e Firmino saiu para entrada de Everton.

“Os dois volantes têm que trabalhar na diagonal, quem sai mais é o Arthur. Pedi para ele ir mais ou dar facilidade para o zagueiro ajudar na criação. Fiquei modificando a dupla de ataque depois, coloquei dois agudos, um deles o Everton. Depois faltou profundidade”, analisou.

A equipe comandada pelo técnico Tite volta a entrar em campo já neste domingo, no Estádio Nacional de Singapura, às 9h (horário de Brasilia), desta vez diante da seleção da Nigéria.