Tite nega tratamento especial a Neymar: “não passamos a mão na cabeça de ninguém”

Nesta quinta-feira, às 9h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira faz amistoso diante de Senegal, em partida que ficará marcada por ser a 100° de Neymar com a Amarelinha. Assim, nesta quarta-feira, na entrevista coletiva concedida por Tite, o assunto não poderia ser outro.

O comandante começou falando sobre a relação que tem com o camisa 10, e garantiu que a realidade vivida dentro da Seleção é desconhecida pela imprensa.

“As informações que vocês têm não são a realidade que nos temos. Não vou falar publicamente algumas coisas, não tenho esse direito. Temos relação de dizer o que é certo, o que é errado. Respeito quem fala, mas não tem a devida avaliação. Vou fazer o quê? A minha verdade e a minha consciência são maiores. Tenho muita paz comigo mesmo. Não pago preço para ficar bajulando jogador nenhum”, disse.

Acusado de “proteger” Neymar em alguns momentos, o treinador disse também que trata todos os jogadores do grupo de forma igual.

“Não passamos a mão na cabeça de ninguém. Ninguém se engana. Isso não faço. Faço o que tenho que fazer com Neymar, com Marquinhos, com Gabriel Jesus… não tenho isso”, afirmou.

Tite ainda relembrou a polêmica acusação de estupro contra o camisa 10 do Brasil, e revelou a dificuldade em lidar com a situação.

“Não pago preço para ficar bajulando jogador nenhum. Isso é a minha educação, não como técnico. Como ser humano. Falei à época da Copa América que a verdade vem à tona, com o tempo. O tempo pode proporcionar (avaliações). Recebi 30 perguntas sobre o que aconteceu com ele, disse para terem calma antes de julgar. Tive que responder com pré-julgamento a respeito dele. Foi horrível de tratar. Deixo o tempo, não julgo ninguém. Mas me incomoda sim (essas críticas), principalmente fazerem julgamento sem informações, sem saber a conduta”, declarou.

Por fim, o técnico fez questão de exaltar Neymar, e garantiu que o atacante do Paris Saint-Germain estará entre os melhores jogadores do mundo em breve.

“Neymar é top 3 em condições normais, sem lesão, com treinamentos, regularidade em campo, participação normal. A maturidade, o fim das lesões, seguir com saúde, a retomada daquele nível, ele vai estar de novo entre os melhores”, completou.