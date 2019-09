Tite nega baixo nível de adversários da Seleção: “não aceito esse conceito”

Nos próximos dia 10 e 13 de outubro, a Seleção Brasileira enfrenta Senegal e Nigéria, respectivamente, em partidas de caráter amistoso, sendo que anteriormente, a equipe havia jogado diante de Peru e Colômbia. A falta de adversários europeus chamam a atenção, mas de acordo com Tite, não há problema nisso.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, após a divulgação dos convocados, o comandante explicou que a dificuldade em marcar amistosos diante de seleções europeias passa sobretudo pelo calendário.

“Isso cai em calendário, ela não permite. Alemanha propôs uma data, nós aceitamos. Ela propôs outra, nós aceitamos também. Quando pro pôs uma terceira, nós dissemos: ‘Não, não queremos mais'”, disse.

Além disso, Tite negou que a Seleção Brasileira venha enfrentando equipes de baixo nível, citando para tal os amistosos contra Colômbia e Peru.

“O nível dos enfrentamentos contra Peru e Colômbia não é baixo, eu não aceito esse conceito”, completou.

Quem também tomou a palavra foi Juninho Paulista, utilizando o ranking da Fifa como justificativa para as escolhas dos adversários brasileiros.

“Nós tentamos manter essa linha de sempre enfrentar os 20 melhores ranqueados. Quando não, seguimos para os 50 melhores. E excepcionalmente jogamos contra seleções abaixo disso”, afirmou.

A Seleção Brasileira enfrenta Senegal, no dia 10 de outubro, e Nigéria, no dia 13 de outubro. As duas partidas acontecem no Estádio Nacional de Singapura. A apresentação dos atletas está marcada para o dia 7.