Tite faz testes na partida contra o Japão; confira os prováveis titulares

De olho na Copa do Mundo de 2018, a Seleção Brasileira realiza amistoso com o Japão nesta sexta-feira, às 10 (de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy, em Lille, na França. Buscando aproveitar os jogos preparatórios para fazer testes na equipe, o técnico Tite esboçou a escalação nos treinos desta quarta-feira com diversas mudanças.

As primeiras e mais surpreendentes alterações se deram na defesa, com o comandante verde e amarelo tirando os “tradicionais” Daniel Alves, Marquinhos e Miranda para colocar o lateral direito Danilo e os zagueiro Jemerson e Thiago Silva. No meio-campo, Tite abdicou da dupla de confiança Paulinho e Renato Augusto para colocar Giuliano e Fernandinho.

Das cinco alterações propostas pelo treinador, apenas uma delas ocorre em recorrência de lesão. Em fase final de recuperação, o meia Philippe Coutinho é baixa e será substituído por Willian, que, inclusive, será o capitão brasileiro no próximo compromisso.

Com as mudanças, a provável Seleção titular para o embate com os japoneses será formada por: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Giuliano, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.