Tite vai ao Morumbi para observar São Paulo e Santos

O técnico da Seleção Brasileira Tite está no estádio do Morumbi para acompanhar o clássico entre São Paulo e Santos, neste sábado às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo faz parte roteiro de observações dos profissionais da comissão técnica da Seleção, que tem convocação próxima para amistosos no início de setembro, contra Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 respectivamente, nos Estados Unidos.

O treinador da Seleção Brasileira, Tite, está no Morumbi para acompanhar a partida entre São Paulo e Santos. Dois torcedores tricolores aproveitaram para tirar foto com o técnico 🇧🇷🇾🇪 pic.twitter.com/SLxSS6IO4Y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 10, 2019

Em suas redes sociais, o São Paulo publicou foto do treinador com dois pequenos torcedores do clube. Capitão do Brasil na Copa América, Daniel Alves foi contratado pelo clube tricolor mas está fora do confronto deste sábado.