Tite destaca segundo tempo e chance de fazer experiências

Após um primeiro tempo abaixo do esperado diante da República Tcheca, a Seleção Brasileira fez a diferença na etapa complementar e ganhou por 3 a 1 o amistoso disputado na tarde desta terça-feira. Em Praga, o técnico Tite destacou a evolução na metade final e a chance de fazer experiências.

No primeiro tempo, sem criatividade alguma, a Seleção foi vazada por Pavelka. Na etapa complementar, embalada pela entrada de atletas velozes como Everton, David Neres e Gabriel Jesus, o Brasil passou a dominar as ações e conseguiu construir a virada.

“Ruim o primeiro tempo. No começo, foi bom, equilibrado. Depois, do meio para o final, a equipe errou muito passe e não conseguiu jogar bem. No segundo tempo, com as mudanças, o time cresceu e criou mais oportunidades. Fez um grande segundo tempo”, analisou Tite.

Em relação ao empate diante do Panamá, o treinador promoveu seis alterações na equipe titular. Durante o segundo tempo do amistoso contra a República Tcheca, realizou mais cinco mudanças, possibilidade valorizada no momento em que ainda pensa na lista de convocados para a Copa América.

“Você não consegue usar um atleta por 15 minutos e já ter um diagnóstico. Como é bom ter dois jogos para usar o Neres, por exemplo. Como é importante ter a possibilidade de usar o Firmino com o Gabriel Jesus na frente. Como é bom repetir Paquetá e Coutinho. Isso proporciona um leque maior de análise”, explicou Tite.

O amistoso contra a República Tcheca marcou a última exibição da Seleção antes da divulgação da lista de convocados para a Copa América, que será disputada no Brasil. O treinador publica os 23 relacionados para o torneio continental no próximo dia 17 de maio.