Técnico da Seleção evita rebater críticas por “titês” em entrevistas

O técnico Tite costuma empregar um vocabulário próprio nos diálogos com a imprensa. Após o triunfo de virada sobre a República Tcheca, alcançado na terça-feira, o comandante evitou rebater as recentes críticas por sua maneira de se expressar, já apelidada de “titês”.

Além de empregar uma série de termos técnicos, alguns de sua própria autoria, Tite muitas vezes é prolixo e pouco objetivo nas respostas durante as entrevistas coletivas. O estilo sempre foi o mesmo, mas, diante do rendimento abaixo do esperado da Seleção, recentemente virou motivo de críticas e piadas.

“Como é que vou analisar crítica? Crítica, é de cada um. Minha atividade é exposta e tenho que saber absorvê-las. Absolutamente, não guardo pedras. A única situação que coloco é de moral, de educação. O resto, é do jogo. Sem pedras para devolver. Absolutamente, respeito. Sem hipocrisia”, afirmou Tite.

Desde a queda nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil passou invicto pelos amistosos contra Estados Unidos (2 x 0), El Salvador (5 x 0), Arábia Saudita (2 x 0), Argentina (1 x 0), Uruguai (1 x 0), Camarões (1 x 0), Panamá (1 x 1) e República Tcheca (3 x 1). Questionado sobre os oito jogos, Tite procurou ser claro.

“Foi normal. Para o cara que está me ouvindo lá no supermercado onde vou com a (esposa) Rose: quando estamos trabalhando com pessoas que já conhecemos, as coisas fluem com maior naturalidade. Com os atletas, é a mesma coisa. Então, (com os testes) o processo de criação fica, de certa forma, prejudicado. Mas o padrão foi normal”, disse.

O amistoso contra a República Tcheca marcou a última exibição da Seleção antes da divulgação da lista de convocados para a Copa América, que será disputada no Brasil. O treinador publica os 23 relacionados para o torneio continental no próximo dia 17 de maio.