Próximo do 100º jogo, Neymar acha normal tratamento diferente na Seleção

Na manhã desta quarta-feira, Neymar recebeu uma camisa em alusão aos 100 jogos que está prestes a completar pela Seleção Brasileira. Após a homenagem, o jogador conversou com a imprensa e respondeu sobre as polêmicas envolvendo os privilégios que teria no grupo de Tite.

Para Neymar, é comum que os principais nomes de uma equipe tenham um tratamento diferente: “Estou na Seleção há 10 anos. Sempre fui um dos principais nomes e um dos que carregava tudo nas costas. Nunca fugi disso. Sempre desempenhei meu papel muito bem na Seleção. Quando um atleta atinge um nível desse, é normal ter um tratamento diferente”.

“No Barcelona, o Messi tem um tratamento diferente. É por que ele é mais bonito? Não. É por tudo que ele faz. Não digo só de mim, mas de todo mundo que mostra um futebol nesse nível. É normal no futebol, faz parte”, completou o jogador, fazendo alusão ao seu ex-companheiro de Barcelona.

O próximo jogo da #SeleçãoBrasileira vai ser muito especial para o nosso Camisa 10! Ou seria Camisa 100? Vai ser uma marca histórica, @NeymarJr!#Neymar100 #JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/5XwPRKruSD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 9, 2019



O craque do PSG aproveitou também para comentar sobre a marca de 100 jogos que está próximo de atingir na Seleção Brasileira: “Estou muito feliz por atingir essa marca. Nem nos melhores sonhos imaginei que isso pudesse acontecer”.

Entre os últimos 99 compromissos com as cores verde e amarela, o camisa 10 apontou quais foram mais marcantes: “O primeiro jogo com os Estados Unidos (em 2010), a primeira Copa do Mundo (2014) e o primeiro gol em Copas do Mundo (2014)”.

O 100º jogo de Neymar pelo Brasil ocorre na próxima quinta-feira contra o Senegal. A partida está marcada para as 9h (de Brasília).

