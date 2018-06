Pelé cancela viagem e pode ser ausência na abertura da Copa

A abertura da Copa do Mundo da Rússia pode ter um desfalque de peso. O Rei Pelé, considerado maior nome do futebol mundial por muitos, tem um problema nas pernas, segundo informação da agência EFE. A dificuldade fez a lenda brasileira cancelar participação em uma conferência em uma importante universidade russa.

“Pelé não irá porque está se sentindo mal. Tem problemas nas pernas”, confirmou a assessoria do Rei, em comunicado.

No início desta semana, Pelé irá definir se estará apto para a abertura do Mundial, marcada para quinta-feira com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita. “Antes de terça-feira ficará definido”, emendou o comunicado.

Os problemas físicos passaram a ser rotina nos últimos anos na vida de Pelé. Aos 77 anos, o ex-jogador sofre com problemas de locomoção, usando com frequência o apoio de cadeira de rodas ou um andador.