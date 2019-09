Neymar celebra volta aos campos e se estranha com rival no fim

O atacante Neymar enfim voltou aos campos após três meses na noite desta sexta-feira e se destacou no empate por 2 a 2 com a Colômbia. Ele celebrou o retorno antes mesmo da partida disputada pela Seleção Brasileira em Miami e, ao final, chegou a se estranhar com o meio-campista Barrios.

Antes do jogo, por meio de seu perfil no Instagram, Neymar citou o esperado retorno. “Feliz demais de estar vestindo a camisa da Seleção e mais ainda de voltar a fazer o que eu amo, jogar futebol… Seja ele em qualquer lugar! Que Deus nos abençoe e nos proteja”, escreveu o jogador, em situação delicada no Paris Saint-Germain (PSG).

No primeiro tempo, Neymar cobrou escanteio do lado direito na medida para cabeçada certeira de Casemiro. Na etapa complementar, Daniel Alves recebeu belo lançamento de Philippe Coutinho e cruzou rasteiro para o camisa 10 definir o placar do amistoso.

No segundo tempo, Neymar chegou a sofrer um tranco dentro da área de Sanchez, mas o árbitro norte-americano Ismail Elfath não marcou nada. “Foi pênalti e não foi dado”, reclamou o técnico Tite. “Se for contra nós, tem que dar. Se for a nosso favor, tem que dar”, acrescentou.

Nos instantes finais da partida, houve um desentendimento entre Neymar e o volante Wilmar Barrios – a transmissão mostrou um atleta colocando a mão no rosto do outro. Já após o final da partida em Miami, Casemiro também foi visto discutindo com adversários.

Depois do amistoso contra a Colômbia, a delegação brasileira permanece em território norte-americano e, no sábado, segue para Los Angeles. Às 00 hora (de Brasília) desta terça-feira, a Seleção entra em campo para reencontrar o Peru, derrotado na final da Copa América.