Juninho e Tite comentam sobre coincidência de datas entre clubes e Seleção

Mais uma vez, os interesses dos clubes e da Seleção divergem. Nos próximos dias 10 e 13 de outubro, a equipe comandada por Tite realiza amistosos em Singapura, e com isso, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Flamengo, que tiveram jogadores convocados, terão baixas importantes no Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva que sucedeu a convocação, na manhã desta sexta-feira, Tite foi questionado sobre o assunto, e tentou justificar mostrando o ponto de vista da Seleção Brasileira.

“Eu não posso responder em relação a outras seleções. É uma dimensão que você está trazendo para mim como uma carga excessiva. Todas as situações que podem ser argumentadas a favor ou contra podem ser respeitadas. Quero colocar às pessoas que nos ouvem que existe outro lado da questão, que é o lado da convocação da seleção brasileira, que têm que entregar desempenho e resultado. Fomos campeões da Copa América e quinto no Mundial, precisamos entregar resultado. Estou tendo o máximo de bom senso. O calendário é muito mais decisivo numa competição de Copa do Brasil do que numa competição de pontos corridos. Há controvérsias, há situações que podem ser defendidas das duas partes. Cada um busque a situação que achar melhor”, disse.

Já Juninho Paulista preferiu tranquilizar, relembrando que, a partir do ano que vem, a tendência é que não haja mais coincidência de datas de clubes e Seleção.

“A gente teria que lidar com esses problemas durante esse ano. No ano que vem, nosso presidente disse na posse que isso não irá acontecer, jogos da Seleção durante jogos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Isso já está resolvido, vamos ter que lidar com esse problema somente mais esse ano”, completou.