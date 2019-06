Irmã de Neymar chora ao defender jogador em rede social

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, foi às redes sociais na noite desta segunda-feira para publicamente defender o jogador pela primeira vez sobre a acusação de estupro divulgada no último sábado. Em sua conta do Instagram, Rafaella afirmou que a denúncia é falsa e que não entende porque a suposta vítima fez isso.

“Nunca fui de me posicionar em nenhuma rede social para falar, ou deixar de falar, o que sai do meu irmão por aí. Sempre me mantive quieta, sempre fiquei em silêncio e deixei que o silêncio falasse por mim. Mas dessa vez é diferente, né? É uma situação super chata e que pra mim e pra minha família está sendo superdifícil”, começou

“Nunca vou entender uma pessoa fazer isso, uma pessoa acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, que muitas mulheres lutam por isso e o por que ela fez isso eu nunca vou saber”, seguiu.

“Espero, de coração, que você consiga dormir, tenha consciência de tudo que você fez. Não desejo seu mal, não desejo, mesmo, como você disse nas mensagens aí desejando mal do meu irmão, eu não desejo isso pra você. Desejo que Deus te perdoe, de coração, e que você consiga ficar em paz depois de tudo isso que você fez”, disse Rafaella.

“Obrigada por todo mundo, todas as mensagens, é muito importante, estamos lendo tudo. Foi muito difícil pra gente ler essas coisas, ouvir essas coisas das pessoas que mais amamos. Eu amo meu irmão acima de tudo, bato a cara por ele. Acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele não faria uma coisa dessa. É triste. É de você querer brigar”, seguiu.

“Meu irmão é a pessoa que mais me protege do mundo, as pessoas que conhecem a gente sabem disso, o quanto ele é importante pra mim. Não vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele, é horrível. Quem tem irmão, sabe. Quem tem uma família, sabe. Então é isso! Obrigada, de verdade, por todas as mensagens”, concluiu a irmã do atleta.

