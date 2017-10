Principal ídolo do futebol brasileiro de todos os tempos, Pelé comemora nesta segunda, 23 de outubro de 2017, mais uma ano de aniversário. Nesta data, Edson Arantes do Nascimento completa 77 anos de idade. Marcado por ter feito 1281 gols em sua carreira, que possui passagens grandiosas por Santos, New York Cosmos e principalmente pela Seleção Brasileira, o jovem da cidade de Três Corações ganhou status de Rei e de maior jogador da história do futebol mundial. Um ídolo eterno.