Fora do jogo do Corinthians, Fagner antecipa sua apresentação à Seleção

Por causa de dores na coxa esquerda, Fagner foi cortado da lista de jogadores relacionados pelo Corinthians para a partida contra o Flamengo, agendada para esta terça-feira, no Maracanã.

A situação fez com que Edu Gaspar, coordenador de Seleções da CBF entrasse em contato com diretores do clube paulista. Ficou acordado que o lateral vai se apresentar nessa terça, na Granja Comary, para ser avaliado e integrado ao grupo que vai disputar a Copa América.

O médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, também está em contato com os médicos corintianos e ficará responsável por examinar o jogador em Teresópolis.

A chegada de Fagner ao CT está prevista para acontecer às 13h (de Brasília). O último treinamento antes da viagem à Brasília está programado para às 15h. O voo da Seleção Brasileira parte do Rio de Janeiro, a princípio, às 21h30.

O Corinthians precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 em ciam do Flamengo, em pleno Maracanã, que deverá estar lotado, para o duelo que definirá um dos times a ir às quartas de final da Copa do Brasil.

