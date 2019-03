Daniel Alves comemora retorno à Seleção após um ano

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Tite anunciou a convocação para os amistosos de março, contra Panamá e República Tcheca. Serão os últimos testes antes da convocatória para a Copa América, que será disputada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil.

Uma das principais novidades da lista foi o retorno de Daniel Alves. O experiente lateral de 35 anos volta a defender o Brasil após um ano. O jogador, que ficou de fora da Copa do Mundo da Rússia após uma lesão no joelho direito, destacou a emoção de voltar a vestir a camisa da Seleção.

“Hoje é um dia muito especial. Estou muito feliz. É um dia que sobram as palavras pela emoção que estou sentido”, disse o lateral, que conquistou a Copa América de 2007.

Veja também

Tite convoca Vinicius Júnior e Weverton para amistosos da Seleção

Weverton sucede Marcos, celebra 500 jogos e Palmeiras volta a integrar Seleção

Preparador espera Neymar “em melhor condição” do que na Rússia

Tite explica ausência de Marcelo e não descarta Fernandinho em lista final

Atualmente no Paris Saint-Germain, Dani Alves soma 108 jogos com a camisa da Seleção, com 7 gols e 18 vitórias. Ele destacou seu esforço para voltar a atuar no Brasil.

“É uma recompensa de toda dedicação e espera. Isso só fortifica minha ideia de respeito a minha profissão e a minha vida profissional”, afirmou o 3º lateral-direito com mais jogos pelo Brasil, atrás apenas de Djalma Santos e Cafu.

Por fim, o jogador espera corresponder a confiança de Tite. “Eu estou pronto para dar resposta positiva naqueles que confiam em mim. Este caminho eu conheço bem. Aprendo todos os dias qual é o caminho para atingir os objetivos e estar em alto nível”, concluiu.

No dia 23 de março, a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, na cidade do Porto, em Portugal. Três dias depois, os comandados de Tite encaram a República Tcheca fora de casa, em Praga.

Depois, já com os convocados para a Copa América definidos, o Brasil fará mais dois amistosos preparatórios em junho. O primeiro será contra o Catar, no dia 5, no Maracanã. O segundo, no dia 9, ainda sem adversário definido. Cabeça de chave do grupo A da Copa América, a Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia, no dia 14 de junho, no Morumbi.