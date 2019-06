Coutinho evita falar sobre caso Neymar e torce por recuperação

Nascidos no mesmo ano de 1992, Neymar e Philippe Coutinho são companheiros desde as categorias de base da Seleção Brasileira. Na saída do gramado após o triunfo sobre o Catar, alcançado na noite desta quarta-feira, o meia do Barcelona evitou falar sobre o amigo, acusado de estupro, e disse torcer por sua rápida recuperação.

Escalado como titular pelo técnico Tite, Neymar participou apenas dos primeiros 15 minutos da partida disputada no Estádio Mané Garrincha e saiu com um entorse no tornozelo direito. Ainda durante o jogo, ele seguiu para uma clínica com a finalidade de realizar exames.

“O Ney é uma excelente pessoa, um cara super importante para nosso grupo. Teve alguns problemas pessoais e não cabe a nós comentar. Sobre a lesão, espero que não seja nada grave para que ele possa rapidamente voltar aos treinamentos”, disse Coutinho à TV Globo.

A Seleção Brasileira inaugurou o marcador por meio de Richarlison e, já com Everton no lugar de Neymar, aumentou com Gabriel Jesus. Após uma temporada marcada por questionamentos no Barcelona, Philippe Coutinho celebrou a vitória em Brasília.

“Felicidade é o sentimento hoje. Realmente, não fiz uma boa temporada. Mas cheguei com o intuito de trabalhar, evoluir e retomar a confiança. Só o trabalho que vai me dar isso. É bom sair com a vitória. A equipe ter jogado bem, pressionado e rendido o que a gente queria nos dá essa felicidade”, declarou.

No último amistoso antes da Copa América, a Seleção Brasileira enfrenta Honduras às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio. No primeiro jogo pelo torneio continental, às 21h30 de 14 de junho, o time defendido por Philippe Coutinho pega a Bolívia, no Morumbi.