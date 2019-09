Com três poupados, Tite ensaia defesa para amistoso em Miami

Depois de treinar em um campo indoor de futebol americano por conta da passagem do furacão Dorian, Tite, enfim, pôde trabalhar a equipe em um local mais adequado em Miami. Nesta terça-feira, o treinador trabalhou com 19 atletas no gramado da escola Palmer Trinity, no sul da cidade, visando o amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia, na sexta.

As três ausências da atividade ficaram por conta do volante Casemiro, do atacante Richarlison e do lateral-direito Fagner. Desgastados, os jogadores apenas correram ao redor do campo, mas não devem ser problema para o jogo diante dos colombianos.

Como de costume, Tite promoveu o embate entre os prováveis titulares de cada lado da linha defensiva. Desse modo, Marquinhos e Daniel Alves, pela direita, estavam em equipes opostas de Thiago Silva e Alex Sandro, pela esquerda. Os quatro devem formar a retaguarda da Seleção, junto com o goleiro Ederson, conforme o técnico já havia antecipado.

Convocados para um período de experiência com os demais atletas e para completar as atividades, Igor Gomes, do São Paulo, e Lucas Freitas, do Flamengo, participaram do treino, cada um em um time.

Uma equipe teve: Ivan; Daniel Alves, Marquinhos, Samir e Jorge; Allan, Igor, Bruno Henrique e Neres; Neymar. Já a outra contou com: Ederson; Lucas Freitas, Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Arthur, Coutinho e Vinicius Júnior; Paquetá. De colete laranja, Firmino atuou como coringa.

A tendência é de que Tite tenha um plantel completo para trabalhar em campo no treino desta quarta-feira, quando continuará a definir a escalação para a partida da sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

Para o duelo, Tite deve manter a base da final da Copa América, com as entradas de Richarlison, Neymar e Ederson. O camisa 10, inclusive, pode ser testado em uma função mais centralizada, como um armador.