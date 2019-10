Brasil de Tite amarga jejum desde o título da Copa América

Com um Neymar apagado em seu 100º jogo vestindo a amarelinha, o Brasil teve que se contentar com um empate em 1 a 1 com Senegal, nesta quinta-feira em amistoso de preparação para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo-2022 disputado em Singapura.

Após conquistar a Copa América no Brasil, em julho, os comandados de Tite somam uma terceira partida seguida sem vitória, depois de empatar com a Colômbia (2-2) e perder para o Peru (1-0) em amistosos disputados nos Estados Unidos, em setembro.

Formando o ataque brasileiro ao lado de Gabriel Jesus e Roberto Firmino, Neymar não conseguiu somar a seus 61 gols na carreira pelo Brasil e viu o colega do Liverpool marcar o gol da Seleção aos 8 minutos de jogo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Famara Diédhiou empatou a partida convertendo pênalti sofrido pelo craque de Senegal, o atacante Sadio Mané.

O Brasil tentará reencontrar o caminho das vitórias neste domingo em um segundo amistoso em Singapura, desta vez contra a Nigéria. A partida tem pontapé inicial marcado para às 9h00, horário de Brasília.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com