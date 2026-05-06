Blooming-BOL X RB Bragantino pela Sul-Americana: veja onde assistir e as prováveis escalações

Blooming, da Bolívia, e Red Bull Bragantino travam um confronto direito contra a lanterna do Grupo H da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O confronto, válido pela quarta rodada da competição, será em Santa Cruz de la Sierra, no estádio Ramon Tahuichi Aguilera.
Onde assistir Blooming x Bragantino ao vivo?
- TV: ESPN 4 (fechado).
- Streaming: Disney+ Premium (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes?
Atualmente, o Bragantino é terceiro do Grupo H, com três pontos conquistados. Na última rodada da competição, perdeu nos acréscimos para o River Plate por 1 a 0 no Cícero de Souza Marques. Já no Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta é o sétimo colocado, a quatro pontos do primeiro time do G4.
Para o confronto na Bolívia, Vagner Mancini não poderá contar com Agustin Sant Anna, Davi Gomes, Fabrício, Guzmán Rodríguez e Henry Mosquera, que estão no departamento médico. Além deles, Alix Vinicius foi expulso na partida contra o River Plate e cumpre suspensão.
O Blooming, por outro lado, está em uma posição mais complicada ainda. Com apenas um ponto conquistado, a equipe boliviana é a lanterna do grupo. Na última partida da Sul-Americana, foi derrotado por 2 a 0 pelo Carabobo, da Venezuela. No Campeonato Boliviano, também não faz uma boa campanha e ocupa a sexta colocação, com oito pontos. Os resultados ruins da equipe culminaram na demissão do técnico Mauricio Soria.
O técnico interino Raúl Gutiérrez não terá Matías Abisab, que foi expulso na última partida da competição.
Prováveis escalações
🔵⚪Blooming:
Uraezaña; Mendoza, Carrasco, Vila e Eduardo Álvarez; Moisés Villarroel, Bejarano e Oliveros; Miguel Villarroel, Antony Vásquez e Garcés.
Técnico: Raúl Gutiérrez.
🔴⚪ Red Bull Bragantino:
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Herrera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem
- Árbitro: Augusto Menendez (PER)
- Assistentes: Stephen Atochie e Leonar Soto (PER)
- VAR: Michael Espinoza (PER)
Próximos Jogos
🔵⚪Blooming:
Jogo: Blooming x Bolívar
Competição: Campeonato Boliviano | Rodada 6
Data e hora: 10/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia
🔴⚪ Red Bull Bragantino:
Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro| Rodada 15
Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos