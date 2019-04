Torcedor morre durante o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil

Um torcedor do Botafogo morreu no estádio Nilton Santos durante a realização da partida entre o Alvinegro de General Severiano e o Juventude, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira. Vanderlei Gonçalves, de 58 anos, sofreu um infarto e morreu durante o segundo tempo do confronto que terminou empatado por 1 a 1.

O torcedor botafoguense assistia à partida no Setor Leste Inferior do Engenhão, quando começou a passar mal, durante o segundo tempo. Quem estava ao lado de Vanderlei pediu socorro aos bombeiros que estavam dentro de campo.

Os profissionais acionaram a chegada da ambulância, mas alguns torcedores reclamaram que o atendimento demorou muito, tanto que os médicos do Botafogo que estavam no gramado foram os primeiros a tentar ajudar na recuperação. Vanderlei chegou a ser levado de maca, mas não resistiu e acabou morrendo antes de ser conduzido a um hospital.