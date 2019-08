Rickson deve ser opção após série de desfalques

O Botafogo tem uma série de desfalques para o duelo deste sábado contra o Corinthians, às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campo é o setor mais sentido. João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense e não vai reunir condições de atuar. Ele formou o setor diante do Furacão com Gustavo Bochecha, Cícero e Luiz Fernando.

Sem João Paulo, o técnico Eduardo Barroca normalmente apelaria para a volta de Alex Santana, porém, este ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e dificilmente vai ser relacionado. Tornar o time mais defensivo, por ser um duelo fora de casa, não se encaixa no estilo de Barroca, porém, nem mesmo isso seria possível, pois Jean não tem condições de atuar. O volante tem vínculo com o Corinthians e uma clausula contratual impede a sua presença.

Sendo assim, a tendência é Eduardo Barroca apelar para o jovem Rickson, revelado nas categorias de base, que teve algumas chances ao longo da temporada com o treinador, mas que foi perdendo espaço.

Outro jogador que ganhará uma oportunidade e vem das categorias de base é o atacante Lucas Campos, que vai barrar Rodrigo Pimpão, este em má fase. Pimpão, inclusive, vem sofrendo de dores na panturrilha direita.

Quem retorna ao time após cumprir suspensão contra os paranaenses é o zagueiro Gabriel, que vai compor a zaga com o argentino Joel Carli, deixando Marcelo Benevenurto como opção no banco de reservas.

O Botafogo para o duelo deste sábado deve ter: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Rickson, Cícero e Luiz Fernando; Lucas Campos e Diego Souza. O elenco viaja na manhã desta sexta-feira para a capital paulista. Com 22 pontos conquistados, ocupando a sétima colocação na tabela, o Glorioso pretende ingressar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.