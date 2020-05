Montenegro revela manutenção de conversas com Obi Mikel e Yaya Touré

O Botafogo trouxe o japonês Honda e negociou a vinda de outro jogador reconhecido no mundo. Os alvinegros conversaram com o marfinense Yaya Touré e o nigeriano Obi Mikel, mas a pandemia do novo coronavírus fez com que as negociações fossem paralisadas.

O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro revelou que os dois jogadores entraram em contato com os dirigentes neste período. “Os dois querem muito vir, adoram o Botafogo. Inverteu, agora eles que ligam para nós”, afirmou em live com o jornalista Fabiano Bandeira.

Montenegro também falou sobre sua preferência, caso tenha escolher um jogador para vestir a camisa alvinegra. “Obi Mikel é talvez dois ou três anos mais novo que o Yaya. É grande jogador, mas não tem o apelo do Yaya. Esse foi meu ídolo, é meu ídolo, via jogos no Manchester City. Talvez até precisasse dos dois, mas estamos em situação de dar um passo de cada vez. Se tivesse que escolher, o primeiro seria o Yaya. Torcida abraça mais, novela mais antiga”, declarou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O dirigente pediu cautela em relação as negociações com jogadores em idade avançada. Montenegro justificou a procura pelo marfinense.

“Yaya tem a força dele, 1,90m, preenche os espaços, corre para caramba, marca, vai na frente. Iniesta tem um valor, mas é total para o futebol espanhol, admiro muito. Mas temos que tomar cuidado, não podemos fazer um time de jogadores em final de carreira ou ex-jogadores. Dentro da nossa linha podemos ter uma defesa jovem e um ataque jovem, com meio experiente, tem espaço para Yaya e Honda”, destacou.

O Botafogo espera o retorno do futebol para volta a negociar a chegada de mais um reforço de peso. A diretoria espera que a contratação de jogadores conhecidos possa atrair mais público aos jogos da equipe e aumentar a arrecadação do clube.