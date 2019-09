Marcinho elogia disposição do Botafogo em derrota no RS

Autor do segundo gol do Botafogo, o lateral-direito Marcinho lamentou o novo resultado negativo sofrido no Campeonato Brasileiro, mas disse que a equipe alvinegra merece elogios pela forma como enfrentou o Internacional, no campo do adversário. Em entrevista ao canal Premiére, Marcinho disse que o Botafogo precisou alterar a forma de jogar depois de sofrer o primeiro gol e acabou dando espaços para o rival.

“Tomamos um gol e tivemos que sair mais para o jogo, nos expor mais e sofremos os contra-ataques”, disse.

Para o jogador botafoguense, em nenhum momento, a equipe carioca deixou de buscar um resultado positivo, embora estivesse enfrentando uma equipe muito qualificada, formada por jogadores de muito talento individual.

Marcinho foi deslocado para o setor ofensivo no segundo tempo e disse que isso não é novidade na sua carreira. O jogador explicou que é atacante de origem e se sente à vontade quando ocupa uma posição mais adiantada, como acontecia quando atuava nas divisões de base da equipe de General Severiano.

“As coisas ficam na memória e graças a Deus, pude ajudar o time, mas não foi suficiente para que a gente saísse com a vitória”, afirmou.