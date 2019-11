Marcinho é vetado e desfalca o Botafogo contra o Flamengo

A fase conturbada do Botafogo dentro e fora do campo prossegue sem dar trégua neste segundo semestre. Em 14º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e apenas dois pontos à frente da primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, o Alvinegro Carioca vem de uma sequência de resultados preocupantes, com nove derrotas e duas vitórias nos últimos 11 jogos.

Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada da competição nacional, o Botafogo tem pela frente uma pedreira. O duelo no Engenhão será contra o Flamengo, líder isolado do Brasileirão e sensação da temporada, e que está invicto há 17 rodadas.

O técnico Alberto Valentim recebeu mais uma má notícia nesta terça-feira. O lateral-direito Marcinho foi vetado pelo departamento médico do clube por conta de uma entorse no joelho direito, sofrida na derrota diante do Santos, no último domingo.

Em que pese a situação na tabela, desfalques e a crise financeira do clube – os jogadores estão próximos de completar três meses sem receber salários -, o zagueiro Joel Carli garantiu que o elenco está focado na partida desta quinta-feira.

“O Flamengo passa por um momento ótimo, não só no ataque. Tem jogadores com muita qualidade, temos que entrar concentrados. Temos muito para trabalhar, é um jogo que exige concentração, e queremos fazer uma grande partida”, afirmou o argentino em entrevista coletiva no Nilton Santos.

A terça-feira também foi agitada nos bastidores do clube. Após reunião da diretoria, foi anunciado o desligamento do vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha. Esta foi o segundo dirigente a deixar um cargo na cúpula do clube em menos de 24 horas, já que nesta segunda-feira o presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Wagner, também deixou suas funções.

Joel Carli não esconde o momento do clube, mas prega que o grupo não pode deixar que isso contamine o futebol dentro de campo.

“Sabemos que o momento não é fácil, é delicado. Estamos conscientes que dependemos da gente, estamos empenhados em fazer nosso melhor, continuar trabalhando firme, agora temos um jogo importante com o Flamengo, com nossa torcida, vamos entrar concentrados,” prometeu o zagueiro.

Botafogo e Flamengo se enfrentam às 20 horas desta quinta-feira.