Marcinho admite que Botafogo errou demais contra o Corinthians

O lateral-direito Marcinho deixou o campo aborrecido com a derrota do Botafogo para o Corinthians, em partida disputada neste sábado (17), na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal Premiere, Marcinho disse que o Alvinegro de General Severiano não soube neutralizar as qualidades do adversário, embora estivesse orientado pelo técnico Eduardo Barroca sobre os pontos fortes do time paulista.

“Nós sabíamos que o Corinthians tem uma equipe que fica confortável marcando e que sai rápido quando está com a posse de bola, mas mesmo assim, não conseguimos sucesso”, declarou.

Para Marcinho, é difícil derrotar o Corinthians em Itaquera porque a pressão da torcida é muito grande e costuma empurrar a equipe da casa para cima do adversário. “O Botafogo vacilou e deixou que o Corinthians determinasse o ritmo que lhe interessava”, disse.

O próximo compromisso do time carioca será no dia 26, diante da Chapecoense, no Estádio Nilton Santos. Para esse jogo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o volante Cícero, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste sábado. Em compensação, o treinador botafoguense poderá contar com os volantes João Paulo e Jean. João Paulo cumpriu suspensão e Jean não poderia atuar por ter sido emprestado pelo Corinthians.

O zagueiro Joel Carli, vetado por ter sentido um desconforto muscular na coxa direita, já está em tratamento intensivo e espera ter condições de enfrentar a equipe de Chapecó. O mesmo acontece com o volante Alex Santana, que também segue se recuperando de uma lesão na coxa direita.