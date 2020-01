Lecaros é apresentado como reforço do Botafogo

O elenco do Botafogo se reapresentou nesta quarta-feira no estádio Nilton Santos. A grande novidade foi a presença do peruano Alexander Lecaros, principal reforço alvinegro para a temporada. O atacante foi apresentado e falou sobre suas características.

“Sou de jogar pelos lados. Minha força é o um contra um. Também posso jogar na lateral. Creio que vamos atrás de coisas importantes na temporada. Estou muito contente com essa experiência, estou animado. Me inspiro muito em Neymar”, disse.

O peruano afirmou que conhece o Botafogo de longa data, por causa de seu pai.

“Já ouvia comentários sobre os jogadores do Botafogo. Meu pai comentava sobre o Didi. Meu pai não pôde jogar no profissional, mas era um grande jogador. Ele me falou sobre o Botafogo, que era uma grande equipe, que mandou muitos jogadores para a Seleção. Me motivou muito jogar num clube grande e também no Brasil. Estou seguro de estar aqui”, declarou.

Lecaros não participou da primeira atividade comandada pelo técnico Alberto Valentim. O peruano realizou exames médicos em uma clínica particular.

Dentro de campo, Valentim realizou um treino específico de posse de bola. Os alvinegros vão ficar no Rio de Janeiro até o domingo, quando viajam para Domingos Venâncio, no Espírito Santo, onde vão fazer a pré-temporada.