João Paulo não enfrenta o Corinthians

Advertido com o terceiro cartão amarelo, o meia João Paulo não vai enfrentar o Corinthians neste sábado, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem saber se poderá contar com o volante Alex Santana, ainda em recuperação de uma lesão na coxa direita, o técnico Eduardo Barroca pode colocar Jean que disputou os últimos minutos da partida diante do Athletico-PR e está tentando recuperar seu espaço na equipe, uma vez que após a saída de Zé Ricardo da direção técnica.

A boa notícia para o treinador é que Gabriel cumpriu suspensão e está liberado para enfrentar o Timão. Já Marcelo Benevenuto que saiu contundido durante o confronto com o Furacão será avaliado nesta terça-feira para que seja definida a gravidade do seu problema físico.

Quem está empolgado com a possibilidade de ganhar uma vaga na equipe é o atacante Lucas Campos. Ele entrou durante o segundo tempo da partida deste domingo e acabou sofrendo o pênalti que definiu a vitória do Alvinegro de General Severiano.

Depois do jogo, Lucas Campos foi elogiado pelo técnico Eduardo Barroca. O treinador explicou que trabalhou com Lucas durante três anos nas divisões de base, conhece o seu potencial e ,por isso, pediu à diretoria que reintegrasse o jogador.

“Gosto dele, confio nele e tenho certeza de que ele ainda vai crescer muito no Botafogo”, comentou.