Gatito Fernández afirma que objetivo do Botafogo é vaga na Libertadores

Mesmo com muitas dificuldades financeiras, o Botafogo fez um bom turno de Campeonato Brasileiro e se mantém no meio da classificação. O goleiro Gatito Fernández admitiu que a campanha surpreendeu muita gente e afirmou que o objetivo dos alvinegros é a Libertadores.

“Eu acredito que sim, mais do que o torcedor esperava, mas confiamos no nosso trabalho. Estamos felizes com o que fizemos no turno, mas sabemos que podíamos fazer um pouco mais. Agora é começar com o pé direito, pensando no que a gente fez no primeiro turno. Temos que melhorar algumas coisas, mas manter como começamos seria importante. Nosso objetivo é a Libertadores e acho que estamos perto”, disse.

Gatito Fernández falou sobre a possibilidade de deixar o Botafogo ainda nesta temporada. O goleiro é visto como o grande nome para ser negociado e melhorar a condição financeira do clube.

“Eu sempre falo que sou feliz aqui, a torcida sabe disso, procuro fazer meu melhor, se tiver oportunidade de sair e for bom para mim e para o clube, claro que eu gostaria. Mas hoje estou focado aqui no Botafogo para a gente buscar uma boa colocação no campeonato”, declarou.

O Botafogo volta a campo na manhã deste sábado, contra o São Paulo, no Nilton Santos. Uma vitória sobre os paulistas pode deixar os alvinegros mais próximos da zona de classificação para a Libertadores.