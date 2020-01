Com principais jogadores, Botafogo vence o Vitória-ES

Na estreia da equipe principal na temporada, o Botafogo venceu por 2 a 0 o Vitória-ES, nesta segunda-feira, em amistoso realizado em Cariacica. Os gols alvinegros foram marcados por Marcelo Benevenuto e Pedro Raul.

O elenco do Botafogo segue em Domingos Venâncio, no Espírito Santo, onde finaliza a pré-temporada nesta sexta-feira.

O jogo – O Botafogo começou bem e abriu o placar logo com um minuto. Após falta cobrada na área, o goleiro saiu mal e a bola ficou com Marcelo Benevenuto, que apenas tocou para a rede.

Com a vantagem no placar, os alvinegros dominaram o primeiro tempo. A equipe comandada por Alberto Valentim chegava com facilidade ao ataque, mas pecava nas finalizações. Luiz Fernando, Bruno Nazário e Fernando perderam boas chances de ampliar o marcador.

O Vitória só buscou o ataque na parte final, mas o goleiro Gatito Fernández não trabalhou nos primeiros 45 minutos. Assim, o Botafogo foi para o intervalo com a vantagem mínima em Cariacica.

No segundo tempo, o Botafogo seguiu melhor em campo e chegou ao segundo gol aos 16 minutos, com o estreante Pedro Raul. O atacante recebeu passe na entrada da área e chutou cruzado para a rede.

Os alvinegros fizeram várias alterações ao longo do segundo tempo e viram o peruano Lecaros em campo. No entanto, o Botafogo não marcou mais nenhum gol, mas saiu de campo com o resultado positivo.