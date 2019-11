Carli lamenta derrota e explica confusão com técnico Jorge Jesus

O Botafogo lutou muito, mas foi derrotado pelo Flamengo, nesta quinta-feira, no Nilton Santos. Os alvinegros sofreram o revés já no final do clássico. O zagueiro Joel Carli elogiou a atuação da equipe no primeiro tempo, mas na etapa final, com a expulsão de Luiz Fernando, a equipe apenas se defendeu dos rubro-negros.

“O primeiro tempo fomos bem. Tivemos as melhores chances, mas no segundo tempo foi outra história “, disse. Joel Carli se envolveu em uma confusão com o técnico Jorge Jesus após o fim da partida. “O técnico deles falou uma coisa que achei desrespeitoso. Fui em direção dele, mas deixa para lá”, declarou.

A derrota no clássico fez o Botafogo entrar na zona de rebaixamento. Com 33 pontos, os alvinegros ficaram atrás de Cruzeiro e Fluminense na classificação.

A equipe de General Severiano terá a chance de se recuperar nesta segunda-feira, quando recebe o Avaí, no Nilton Santos. Para esta partida, o técnico Alberto Valentim sabe que não poderá contar com Luiz Fernando, que terá que cumprir suspensão.