Botafogo se apega a ponto fora de casa para minimizar ineficiência no ataque

O Botafogo segue com sua campanha irregular no Campeonato Brasileiro, e cada vez mais demonstra que não deve aspirar mais do que lutar por uma vaga na Sul-Americana em 2020. Depois de vencer o Atlético Mineiro no Engenhão na última rodada, por 2 a 1, o Alvinegro carioca foi a Fortaleza para encarar o Ceará, na noite desse sábado.

O que se viu em campo foi uma equipe com muitas dificuldades na saída de bola, lento na transição da defesa para o ataque, e errando muitos passes. Destaque positivo apenas para as atuações do goleiro Gatito Fernandez e da dupla de zaga, formada por Gabriel e Marcelo Benevenuto, que seguram a pressão do Ceará durante os 90 minutos e garantiram um empate em 0 a 0.

Na saída do gramado, o meia Marcinho admitiu que a equipe não fez um bom jogo, e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“Não fizemos uma atuação boa, temos noção. Não conseguimos produzir no ataque. Pela atuação que tivemos até foi bom um pontinho fora de casa. Fizemos uma boa pontuação no primeiro turno, esperar que o segundo seja melhor”.

O empate deixa o Botafogo com um retrospecto de uma vitória, duas derrotas de dois empates nas últimas cinco rodadas. Com 27 pontos na tabela de classificação, o Alvinegro ocupa a 9ª colocação, mas pode perder a posição para Athletico-PR e Grêmio, que entram em campo neste domingo.

Para a próxima partida no Brasileiro, contra o São Paulo no Engenhão, no próximo sábado, o técnico Eduardo Barroca pode ter o desfalque do meia Alex Santana, que sofreu uma torção no pé esquerdo e foi substituído no segundo tempo do jogo.