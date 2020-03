Botafogo negocia acordo com patrocinadores

A diretoria do Botafogo vem trabalhando para que o impacto da pandemia do coronavírus gere menos estragos nas finanças do clube. Por conta do novo vírus as competições estão paralisada sem quase todos os países do mundo. Justamente por conta disso a visibilidade de patrocinadores está comprometida e o Glorioso negocia para não perder contratos.

Na semana passada o Azeite Royal, um dos parceiros do clube, anunciou de forma oficial que interromperia as suas publicidades envolvendo o futebol. Além do Botafogo, o clube investia em Flamengo, Fluminense, Vasco e no Campeonato Carioca.

Como o Campeonato Carioca está paralisado até 30 de abril e a Copa do Brasil não tem data para retornar, o Botafogo sabe que vai ter problemas. Por isso alguns dirigentes estão procurando parceiros para tentar se antecipar a possíveis rompimentos.

A ideia do Botafogo é sentir como está o mercado. Para aqueles que esboçarem um rompimento, o clube estuda flexibilizar as formas de pagamento.

Além disso, o Botafogo espera sofrer um novo baque. Isso porque a emissora de televisão que possui os direitos de transmissão do Campeonato Carioca estuda não pagar as cotas restantes. Isso pelo menos enquanto não tiver uma certeza de que a competição será encerrada.

O Botafogo já vem luitando com dificuldades para poder honrar os compromissos salariais com jogadores e com os funcionários. Recentemente o clube fez um apelo para que os botafoguenses sigam pagando o programa de sócio-torcedor.

O elenco do Botafogo está treinando em casa por conta da quarentena gerada pela pandemia do Coronavírus. Esta semana a diretoria decidiu antecipar as férias do plantel, que começará na quarta-feira 1 de abril e vai se estender por 20 dias. A antecipação das férias dos atletas, inclusive pode facilitar que eles sigam com o plantel pelos meses de dezembro e janeiro caso assim seja determinado pelo calendário da CBF. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou esta semana que o Campeonato Carioca está paralisado até 30 de abril, mas na entidade já se fala que o prazo será estendido pelo menos até o fim de maio.

