Botafogo ‘descarta’ Yaya Touré para ter Obi Mikel

Perdeu a vez. Esse deve ter sido o sentimento vivido pelo volante marfinense Yaya Touré ao procurar os dirigentes do Botafogo no fim de semana. Livre no mercado desde dezembro, o jogador esteve por pouco para acertar com o Alvinegro. Porém, após dizer sim a Ricardo Rotenberg, membro do conselho gestor do Botafogo, acabou recuando, uma vez que sua esposa não queria morar no Brasil.

Na semana passada os torcedores do Botafogo invadiram as redes sociais de Yaya Touré pedindo para o jogador voltar atrás. No sábado ele procurou os dirigentes alvinegros, porém, ouviu que no momento o Glorioso não pretendia retomar a negociação.

Por trás da decisão da diretoria do Botafogo está outro nome forte no mercado internacional: o volante nigeriano Obi Mikel. O jogador, de 32 anos, vinha mantendo contatos diários com Ricardo Rotenberg. As negociações foram paralisadas apenas por conta dos problemas gerados pelo isolamento social oriundo da pandemia do Coronavírus.

Após rescindir contrato com o Trabzonspor da Turquia, em março, Obi Mikel está livre no mercado e foi oferecido ao Botafogo. Tão logo naufragou a negociação com Yaya Touré, de 36 anos, o Botafogo olhou com mais carinho para o atleta nigeriano. É possível que o acordo aconteça tão logo seja possível se locomover e viajar entre países. As tratativas entre as partes estavam bem adiantadas.

Sobre o futebol do clube, o Botafogo deu férias ao elenco por vinte dias iniciando na última quarta-feira. A reapresentação está prevista para 21 de abril, mas pode ser adiada dependendo da prorrogação do isolamento social causado pela pandemia.

