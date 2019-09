Botafogo comemora vitória depois de semana conturbada nos bastidores

O Botafogo conquistou importante vitória ao bater o Atlético-MG, no Nilton Santos. Destaque do triunfo carioca, o meia Alex Santana exaltou o resultado, principalmente após a semana turbulenta no clube.

“Essa semana foi conturbada mesmo. Ainda bem que conseguimos esta vitória, que buscamos muito. Agora é seguir com o trabalho para melhorar no campeonato”, disse.

O lateral direito Marcinho elogiou a atuação botafoguense e destacou que o objetivo é manter o nível para seguir recebendo o apoio da torcida.

“A equipe tem que se mobilizar, se ajudar, neste momento difícil. Temos que usar o fator casa para crescer no campeonato. Com muito trabalho e as vitórias, a torcida vai estar conosco”, declarou.

O Botafogo terá a semana para trabalhar visando o duelo de sábado, contra o Ceará, em Fortaleza.