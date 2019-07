Barroca quer Rhuan para substituir Erik no Botafogo

Depois de perder Erik para o futebol japonês, o técnico Eduardo Barroca ficou com sérios problemas no ataque. Biro Biro, contratado recentemente, sofreu um problema cardíaco e ainda está sendo avaliado. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, o treinador alvinegro deve promover o atacante Rhuan, artilheiro da equipe sub-20 do Alvinegro de General Severiano.

Como não está inscrito na Copa Sul-Americana, Rhuan não poderá ser relacionado para o jogo desta quarta-feira, diante do Atlético-MG. Ele só vai se apresentar à comissão técnica do Alvinegro de General Severiano na quinta-feira e deverá integrar a equipe que enfrentará o Avaí, pela competição nacional.

Barroca disse que o Botafogo, mesmo com graves problemas financeiros, vai ter que ir ao mercado para reforçar a equipe, porque existe uma real falta de opções no elenco, mas enquanto isso não acontecer, ele vai ter trabalhar com soluções internas.