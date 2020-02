Autuori é apresentado como novo técnico do Botafogo

O Botafogo apresentou nesta quinta-feira Paulo Autuori como novo treinador após a demissão de Alberto Valentim. O novo comandante exaltou sua volta ao clube em que conquistou o título brasileiro de 1995 e o reencontro com Valdir Espinosa, gerente de futebol alvinegro.

“Não posso começar a falar sem dizer a satisfação e honra de estar ao lado do Espinosa. Sempre nos mostrou que é possível ganhar com vontade e caráter. É um orgulho e satisfação estar no Glorioso. Tudo o que eu sou no Brasil é devido à instituição, ao Botafogo”, disse.

Autuori destacou que aceitou o convite da diretoria alvinegra em assumir o comando da equipe mesmo tendo já dito anteriormente que se dedicaria ao cargo de diretor executivo.

“Abri mão daquilo que defini pra minha carreira no Brasil porque é o Botafogo e tenho que dar uma reciprocidade pro clube que tudo me proporcionou. Quero contribuir para que possamos passar por algumas mudanças e transformações e dar meu tributo junto com o Espinosa”, declarou.

O novo comandante falou sobre a chegada do japonês Honda ao Botafogo. Para Autuori, o clube carioca fez uma ótima contratação.

“Foi uma contratação muito bem feita. É um profissional exemplar e precisamos de referências assim. Vai agregar muito ao grupo em termos técnicos. Foi uma tirada de mestre do clube”, comentou.

Professor Paulo Autuori é apresentado oficialmente à imprensa no Estádio Nilton Santos! 💪🏼🔥 #VamosFOGO ⭐️ pic.twitter.com/1AY2w7Trag — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 13, 2020

Autuori terá tempo para conhecer o elenco e trabalhar antes de seu primeiro jogo. O Botafogo só volta a campo na estreia da Taça Rio, que ainda não tem data definida, podendo ser dia 28 de fevereiro ou 1º de março, no Nilton Santos, contra o Boavista.

