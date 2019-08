A pedido de Barroca, Botafogo ainda sonha com Neílton

A diretoria do Botafogo segue no mercado em busca de reforços, principalmente para o meio-de-campo e o ataque. Apesar das dificuldades, o Alvinegro sonha com o atacante Neílton. Um primeiro contato foi feito com o Internacional, que recusou o negócio. Porém, uma nova rodada de conversas está prevista para o começo da próxima semana.

Neílton tem os direitos federativos ligados ao Vitória e está emprestado ao Internacional até o fim do ano.

O atleta de 25 anos teve boa passagem pelo Alvinegro entre os anos de 2015 e 2016, atuando em 72 partidas e marcando 18 gols. Ele foi um dos principais nomes na campanha de 2016 que rendeu uma vaga na Copa Libertadores.

A ofensiva no mercado aumento depois de o clube ser informado que Biro-Biro, contratado no meio do ano, não pode atuar pelos próximos dois meses para investigações sobre um suposto problema cardíaco.

A chegada de um meia e de dois atacantes é a prioridade na visão do técnico Eduardo Barroca e do restante da comissão técnica. Um centroavante é a prioridade. O clube se viu frustrado ao perder no último dia da janela de transferências internacionais a possibilidade de contar com Nicolás Blandi, do San Lorenzo da Argentina.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Dentro de campo o time segue se preparando para o duelo de domingo, às 16h (de Brasília), contra o Athletico Paranaense no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo o Botafogo perdeu o zagueiro Gabriel, que cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Avaí. Porém, sua vaga será preenchida por Joel Carli, que retorna após se recuperar de dores na coxa direita. O argentino vai compor a zaga com Marcelo Benevenuto, que fez o segundo gol diante dos catarinenses. Existe uma dúvida no meio-de-campo, já que Alex Santana, com dores no músculo adutor da coxa direita, não sabe se poderá atuar. Se ele for vetado, Jean assume o posto.

Dessa maneira, o esboço de time para domingo tem: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Marcelo Benevenuto e Gilson; Alex Santana (Jean), Cícero, João Paulo e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Neste sábado acontece um treino recreativo e depois começa o período de concentração.