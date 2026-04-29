Bayern mantém esperança de classificação na Champions após derrota para o PSG

Após a derrota do Bayern de Munique para o Paris Saint-Germain, por 5 a 4, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, o técnico Vincent Kompany falou sobre uma possível virada. O treinador também destacou a importância do apoio dos torcedores no duelo de volta.
"O segundo jogo é em casa e precisamos vencer. Fazemos isso com frequência lá e, com o apoio dos nossos torcedores, a confiança certamente está presente. No geral, sempre sentimos que poderíamos ser perigosos.", disse
“A crença é de 100%, assim como a sensação. Precisamos dos nossos torcedores e do apoio deles, com a mesma paixão que tivemos contra o Madrid.”, completou.
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Kimmich lamenta falhas
O meio-campista Joshua Kimmich, um dos destaques do duelo em Paris, enfatizou o início intenso do Bayern. A equipe bávara balançou as redes duas vezes na primeira etapa.
"Principalmente no final, o Paris parecia cansado, os jogadores tiveram cãibras e ficaram tentando fazer o tempo passar. Nós realmente sentimos que ainda havia uma chance. Sinceramente, achei que começamos muito bem, nos primeiros 15 ou 20 minutos. Precisávamos ter marcado o segundo gol.", comentou.
"Deixamos o Paris entrar no jogo por um erro na saída de bola, e a partir daí eles cresceram. É muito irritante termos sofrido gol de bola parada novamente", afirmou Kimmich.
Tah acredita na classificação
O zagueiro Johnatam Tah também demonstrou esperança em uma virada do clube alemão jogando em casa. Apesar dos nove gols da partida, o Bayern tem apenas um gol de desvantagem.
"Vimos que somos capazes de marcar muitos gols. Claro que sofremos gols demais nesta noite, mas no fim das contas é apenas uma desvantagem de um gol. Vamos para o jogo de volta com total confiança, dar tudo de nós e queremos chegar à final.", disse Tah.
Precisando reverter a derrota por 5 a 4 no jogo de ida, o Bayern de Munique recebe o PSG na próxima quarta‑feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.