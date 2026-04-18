Bayern de Munique perde Gnabry para reta final da temporada

O Bayern de Munique comunicou neste sábado que Serge Gnabry deve desfalcar o time por um longo período de tempo. O atacante alemão sofreu uma ruptura no adutor da coxa direita.

Titular na classificação do Bayern de Munique contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, Gnabry foi substituído durante o duelo, válido pelas quartas de final. Os Bávaros enfrentam o PSG nas semifinais da Champions, no dia 28 de abril.

ℹ️ FC Bayern will be without Serge Gnabry for an extended period. The attacker has suffered a torn adductor in his right thigh. Wishing you a speedy recovery, Serge! 🙏 pic.twitter.com/oNCsdF3hGc — FC Bayern (@FCBayernEN) April 18, 2026

Números de Gnabry na temporada

Com 37 aparições pelo Bayern de Munique na temporada, Gnabry balançou as redes em 10 oportunidades e deu 11 passes para gols.

Joga a Copa?

Com a lesão, Gnabry vira dúvida para a Copa do Mundo de 2026. O torneio começa no dia 11 de junho. A Alemanha está no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao, e fará três partidas na fase de grupos: estreia contra Curaçao em 14 de junho, depois enfrenta a Costa do Marfim em 20 de junho e encerra a primeira fase contra o Equador em 25 de junho, em jogos distribuídos entre Estados Unidos e Canadá.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp