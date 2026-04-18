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Bayern de Munique perde Gnabry para reta final da temporada

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Foto por KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/04/2026 às 17:12

O Bayern de Munique comunicou neste sábado que Serge Gnabry deve desfalcar o time por um longo período de tempo. O atacante alemão sofreu uma ruptura no adutor da coxa direita.

Titular na classificação do Bayern de Munique contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, Gnabry foi substituído durante o duelo, válido pelas quartas de final. Os Bávaros enfrentam o PSG nas semifinais da Champions, no dia 28 de abril.

Números de Gnabry na temporada

Com 37 aparições pelo Bayern de Munique na temporada, Gnabry balançou as redes em 10 oportunidades e deu 11 passes para gols.

Joga a Copa?

Com a lesão, Gnabry vira dúvida para a Copa do Mundo de 2026. O torneio começa no dia 11 de junho. A Alemanha está no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao, e fará três partidas na fase de grupos: estreia contra Curaçao em 14 de junho, depois enfrenta a Costa do Marfim em 20 de junho e encerra a primeira fase contra o Equador em 25 de junho, em jogos distribuídos entre Estados Unidos e Canadá.

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